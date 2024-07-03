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Попавшему под пассажирский поезд мужчине в Микуни врачи провели ампутацию

Попавшему под пассажирский поезд мужчине в Микуни врачи провели ампутациюФото из архива "Про Город"

Выяснились подробности о состоянии мужчины, который попал под поезд в Микуни. В Минздраве Республики Коми сообщили, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

По сведениям министерства, пострадавшего пока нельзя перевезти из-за значительной потери крови. Сейчас он находится в Центральной районной больнице Усть-Вымского района, расположенной в селе Айкино.

Хирурги провели операцию, сделав все возможное для сохранения его способности передвигаться.

По сообщению регионального Минздрава, пациент лишился левой стопы и части голени, а правая стопа была ампутирована до пятки, чтобы обеспечить устойчивость.

Напомним, что сегодня, 3 июля, в Микуни пассажирский поезд отрезал мужчине ноги. Его транспортировали в Центральную районную больницу Усть-Вымского района.

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