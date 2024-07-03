Попавшему под пассажирский поезд мужчине в Микуни врачи провели ампутацию

Выяснились подробности о состоянии мужчины, который попал под поезд в Микуни. В Минздраве Республики Коми сообщили, что он находится в стабильно тяжелом состоянии.

По сведениям министерства, пострадавшего пока нельзя перевезти из-за значительной потери крови. Сейчас он находится в Центральной районной больнице Усть-Вымского района, расположенной в селе Айкино.