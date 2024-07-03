«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью
- 19:31 3 июля
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- Служба новостей
Для многих россиян существует возможность вернуться к прежним возрастным планкам для выхода на пенсию. Пенсионная реформа, реализуемая с 2019 года, постепенно увеличивает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Однако, существует возможность досрочного выхода на пенсию благодаря накопительной пенсии, которая не претерпела изменений в ходе реформы, пишет progoroduhta.ru.
По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, граждане, формирующие пенсионные накопления, могут начать получать выплаты при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это связано с тем, что накопительная пенсия формируется из собственных взносов, которые инвестируются фондом.
Чтобы выйти на пенсию досрочно, необходимо подать заявление в фонд, где хранятся накопления. Выплаты будут производиться до момента назначения страховой пенсии, которая финансируется из государственного бюджета.
С 2023 года вводятся новые правила информирования граждан о наличии пенсионных накоплений. Теперь такую информацию будут предоставлять не только Социальный фонд России, но и негосударственные пенсионные фонды. Это позволит большему количеству россиян узнать о своих накоплениях и воспользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию.
Плюсы накопительной пенсии:
- Возможность досрочного выхода на пенсию на 5-10 лет раньше.
- Дополнительный источник дохода в пенсионном возрасте, который не зависит от инфляции.
- Возможность наследования накоплений наследниками.
Минусы накопительной пенсии:
- Необходимость самостоятельного накопления средств на пенсию, что может повлиять на текущий доход.
- Размер выплат зависит от инвестиционного дохода фонда, который может колебаться.
Принятие решения о формировании накопительной пенсии индивидуально для каждого человека. Необходимо учитывать финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни в пенсионном возрасте. Информация о возможности досрочного выхода на пенсию благодаря накопительной системе является положительным фактором, который стоит рассмотреть при планировании своего будущего.
Согласно данным Пенсионного фонда России, на данный момент накопительную пенсию формируют около 10 миллионов граждан. В среднем размер накоплений составляет около 80-120 тысяч рублей. При этом, доходность накопительной пенсии зависит от инвестиционной стратегии фонда, в котором хранятся накопления.
Следует отметить, что накопительная пенсия не заменяет страховую пенсию, а является дополнительным источником дохода в старости. Поэтому стоит рассматривать формирование накоплений в сочетании с другими способами планирования пенсионного обеспечения, такими как вклады в негосударственные пенсионные фонды или самостоятельные сбережения.
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