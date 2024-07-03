«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

Для многих россиян существует возможность вернуться к прежним возрастным планкам для выхода на пенсию. Пенсионная реформа, реализуемая с 2019 года, постепенно увеличивает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Однако, существует возможность досрочного выхода на пенсию благодаря накопительной пенсии, которая не претерпела изменений в ходе реформы, пишет progoroduhta.ru.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, граждане, формирующие пенсионные накопления, могут начать получать выплаты при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это связано с тем, что накопительная пенсия формируется из собственных взносов, которые инвестируются фондом.