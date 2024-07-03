Сыктывкарец напал на сына знакомой с мачете

Сыктывкарец выпивал в компании алкогольные напитки, через какое-то время к застолью присоединился сын знакомой. В ходе распития спиртного, между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них взялся в руки мачете и ударил своего оппонента по голове. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

По данным следствия, инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Мужчина хранил холодное оружие в своем шкафу. Вечером рокового дня он воспользовался им и ударил мачете по голове своего собутыльника. К счастью, удар был несильный и пострадавший получил лишь легкий вред здоровью.