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Сыктывкарец напал на сына знакомой с мачете

Сыктывкарец напал на сына знакомой с мачете Фото из архива "Про Город"

Сыктывкарец выпивал в компании алкогольные напитки, через какое-то время к застолью присоединился сын знакомой. В ходе распития спиртного, между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них взялся в руки мачете и ударил своего оппонента по голове. Об этом сообщает прокуратура Республики Коми.

По данным следствия, инцидент произошел 2 декабря 2023 года. Мужчина хранил холодное оружие в своем шкафу. Вечером рокового дня он воспользовался им и ударил мачете по голове своего собутыльника. К счастью, удар был несильный и пострадавший получил лишь легкий вред здоровью.

Обвиняемый признал свою вину. Он рассказал правоохранителям, что мачете брал с собой лишь при походах в лес.

Возбуждено уголовное дело.

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