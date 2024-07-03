В Сыктывкаре на одной из улиц изменилась схема движения

В Сыктывкаре, временно введено двустороннее движение по улице Пушкина. Речь идет об участке дороги от перекрестка с улицей Интернациональной до перекрестка с улицей Кирова. Все необходимые дорожные знаки уже установлены, сообщили в МКП "Дорожное хозяйство".

В службе уточнили, что такие меры приняты в связи с закрытием перекрёстка улиц Куратова и Советской.