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В Сыктывкаре на одной из улиц изменилась схема движения

В Сыктывкаре на одной из улиц изменилась схема движения Фото МКП "Дорожное хозяйство"

В Сыктывкаре, временно введено двустороннее движение по улице Пушкина. Речь идет об участке дороги от перекрестка с улицей Интернациональной до перекрестка с улицей Кирова. Все необходимые дорожные знаки уже установлены, сообщили в МКП "Дорожное хозяйство".

В службе уточнили, что такие меры приняты в связи с закрытием перекрёстка улиц Куратова и Советской.

Ранее двустороннее движение ввели на улице Домны Каликовой (участок дороги от улицы Кирова до Интернациональной). На оставшихся участках действует одностороннее движение.

Водителей настоятельно призывают быть внимательными на дорогах и двигаться в соответствии с новыми временными знаками.

Добавим, временные изменения схем движения связаны с масштабным ремонтом по замене тепловых сетей на улице Советской. Чтобы снизить транспортную нагрузку, для автовладельцев временно открыли проезд через Стефановскую площадь. Уточняется, что ограничения продлятся до конца августа.

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