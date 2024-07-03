В Сыктывкаре на одной из улиц изменилась схема движения
- 08:15 3 июля
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- Татьяна Зубова
В Сыктывкаре, временно введено двустороннее движение по улице Пушкина. Речь идет об участке дороги от перекрестка с улицей Интернациональной до перекрестка с улицей Кирова. Все необходимые дорожные знаки уже установлены, сообщили в МКП "Дорожное хозяйство".
В службе уточнили, что такие меры приняты в связи с закрытием перекрёстка улиц Куратова и Советской.
Ранее двустороннее движение ввели на улице Домны Каликовой (участок дороги от улицы Кирова до Интернациональной). На оставшихся участках действует одностороннее движение.
Водителей настоятельно призывают быть внимательными на дорогах и двигаться в соответствии с новыми временными знаками.
Добавим, временные изменения схем движения связаны с масштабным ремонтом по замене тепловых сетей на улице Советской. Чтобы снизить транспортную нагрузку, для автовладельцев временно открыли проезд через Стефановскую площадь. Уточняется, что ограничения продлятся до конца августа.