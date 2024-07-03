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В Коми сразу в 15 районах объявлено штормовое предупреждение

В Коми сразу в 15 районах объявлено штормовое предупреждениеФото из архива "Про Город"

Сразу в 15 районах Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает региональный ЦГМС.

Сегодня с 10 утра до 12 часов дня в Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Троицко-Печорском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Ижемском, Печорском районах, на юге Усть-Цилемского района и в Сыктывкаре возможны грозы, сильные ливни и даже град. Также во время непогоды скорость ветра может достигнуть 23 метров в секунду.

В это время не рекомендуется покидать дома, быть особо внимательными на дорогах, также нужно держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, антенн.

Также Управление МЧС по Коми не рекомендует жителям региона спускаться в заглубленные помещения.

Напомним, Коми накрыла аномальная жара, в южных районах республики температура воздуха превысит +37 градусов.

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