В Коми сразу в 15 районах объявлено штормовое предупреждение
- 10:30 3 июля
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- Инесса Богатая
Сразу в 15 районах Коми объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупреждает региональный ЦГМС.
Сегодня с 10 утра до 12 часов дня в Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Троицко-Печорском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Ижемском, Печорском районах, на юге Усть-Цилемского района и в Сыктывкаре возможны грозы, сильные ливни и даже град. Также во время непогоды скорость ветра может достигнуть 23 метров в секунду.
В это время не рекомендуется покидать дома, быть особо внимательными на дорогах, также нужно держаться подальше от деревьев, линий электропередачи, антенн.
Также Управление МЧС по Коми не рекомендует жителям региона спускаться в заглубленные помещения.
Напомним, Коми накрыла аномальная жара, в южных районах республики температура воздуха превысит +37 градусов.
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