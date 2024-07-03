В Коми на трассе Сыктывкар-Ухта микроавтобус столкнулся с лосем

Фото: ИА "Комиинформ"

На трассе Сыктывкар-Ухта водитель микроавтобуса наехал на лося. Этот инцидент произошел ночью 3 июля на 263-м километре дороги. Во время движения водитель авто столкнулся с животным, от удара лося отбросило на обочину. После полуночи на место происшествия приехал Прилузский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми".

Спасатели помогли водителю отключить аккумулятор.

Судя по фотографиям очевидцев, передняя часть автомобиля сильно повреждена, но состояние водителя и возможных пассажиров пока не уточнено. Лось истек кровью и погиб на обочине.

Напомним, в Сыктывкаре лихач на мотоцикле устроил погоню от инспекторов ГАИ. Мужчина гнал с высокой скоростью по тротуару, а также часто ехал по "встречке" и на "красный" сигнал светофора.