В Сыктывкаре мотоциклист устроил гонки с экипажем ГАИ и проиграл
- 18:45 3 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В отношении мотоциклиста автоинспекторы Сыктывкара составили 12 административных материалов за нарушения ПДД. Лихач, который не остановился на законные требования стражей порядка, грубо нарушал правила и своими действиями создавал аварийные ситуации. Его задержали полицейские напротив дома №32 по ул. Коммунистической. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по столице Коми.
В вечернее время автоэкипаж ГАИ нес службу по ул. Коммунистической. Около 23:00 инспекторы заметили мотоцикл “Sharmax” без государственных регистрационных знаков. Инспекторы потребовали остановиться нарушителя, однако он их проигнорировал и начал увеличивать скорость. Он неоднократно проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора, двигался по тротуару и по “встречке”.
По данным ведомства, управлял мотоциклом 27-летний мужчина. Проверка по базам ГАИ показала, что сыктывкарец не имеет категории водительского удостоверения позволяющей управлять мотоциклом.
За все совершенные правонарушения лихача привлекли к административной ответственности. В отношении его составлено 12 материалов за нарушения ПДД Мотоцикл правонарушителя отправили на штрафстоянку.
Кроме внушительного штрафа, ему грозит лишение права управления транспортными средствами.
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