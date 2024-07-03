Всех, у кого на дачном участке есть скважина, предупредили о жестких нормах с июля

Фото из архива "Про Города"

Многие владельцы частных домов стремятся обеспечить себя автономным водоснабжением, создавая собственные скважины. Несмотря на очевидные преимущества этой системы, существует ряд правил и законов, нарушение которых может привести к штрафам и юридическим последствиям. В судебной практике нередко встречаются случаи, когда владельцы скважин несут ответственность за их использование. Рассмотрим два примера, когда граждане могут быть оштрафованы за водяную скважину на своем участке. Пример 1: Пользование скважиной соседями

Согласно закону "О недрах", граждане могут без лицензии использовать воду из подземных скважин, расположенных на их личных участках, для собственных нужд. Однако объем добытой воды не должен превышать 100 м³ в сутки, а использование скважины не должно затрагивать водоносные горизонты, которые служат источником централизованного водоснабжения (ст. 19). Нарушение этих условий может привести к штрафу за незаконное пользование недрами.

Например, специалисты регионального министерства природных ресурсов выявили, что на одном садовом участке в СНТ организована скважина, которой пользуются владельцы соседних участков. Владелец скважины пояснил, что вода на некоторых участках заражена, поэтому он разрешил соседям брать воду из своей скважины для полива, в обмен на частичную компенсацию за её установку. Однако проверяющие установили, что поскольку вода используется не только для личных нужд владельца участка, он должен был получить лицензию. В итоге гражданин был оштрафован на 3 000 рублей за незаконное пользование недрами (Пермский районный суд, № 12-297/2017).

Пример 2: Использование скважины в предпринимательской деятельности

Даже если скважина расположена на личном участке гражданина, который не является предпринимателем, его могут оштрафовать за отсутствие лицензии, если выяснится, что вода из этой скважины используется в предпринимательской деятельности.

Например, хозяйку кафе признали виновной в том, что она не получила лицензию на скважину, тогда как вода использовалась для нужд заведения. В другом случае главу крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали на 30 000 рублей, так как скот, разводимый для продажи, пил воду из нелицензированной скважины. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова в своем Telegram-канале.

Эти примеры демонстрируют, что использование скважин требует соблюдения ряда правил и законодательства. Владельцам скважин следует внимательно следить за целями и объемами использования воды из своих источников, чтобы избежать штрафов и юридических проблем, пишет sevastopolmedia.ru.