Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлого

Роковая встреча: Павел Глоба назвал три знака, которые в июле встретятся с человеком из прошлогоФото из архива "Про Города"

Известный астролог, телеведущий и писатель Павел Глоба сообщает, что в июле 2024 года троим представителям зодиакального круга предстоит встретиться с человеком из их прошлого, который имеет для них особое значение.

Для Овнов это будет встреча с тем, кто ранее причинил им немало страданий. Глоба настоятельно рекомендует не пытаться возобновлять отношения, так как чувства этого человека будут всего лишь притворными, отражая его собственную скуку и одиночество.

Во вторую группу попадают Весы - им предстоит привлечь в свою жизнь человека из прошлого, о котором они постоянно думают и не могут отпустить случившееся ранее. Астролог уверен, что эта встреча не случайна, и отношениям можно дать второй шанс.

Наконец, Козероги столкнутся со своей бывшей любовью. Если они снова решат довериться этому человеку, то, по словам Глобы, испытают еще больше боли, чем в прошлый раз.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости