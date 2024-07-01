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Под Усинском перевернулась иномарка: пострадала 8-летняя девочка

Под Усинском перевернулась иномарка: пострадала 8-летняя девочкаФото Управления Госавтоинспекции РК

При въезде в Усинск перевернулась Chevrolet. 39-летний водитель авто не смог справиться с рулевым управлением и “улетел” в кювет. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 июня после обеда на 38 километре трассы “Подъезд к Усинску”. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. На пассажирском сидении находилась 8-летняя девочка. Врачи диагностировали, что у ребенка ушиб мягких тканей головы. У водителя авто ушибы лба, головы и носа. Участников аварии не госпитализировали. По данным ГИБДД по региону, все были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте ДТП работал спасательных отряд "СПАС-Коми" Комитета ГО И ЧС.

Напомним, под Сыктывкаром, в поселке Верхняя Максаковка авто сбил велосипедистку. Как стало известно, девушка нарушила правила дорожного движени: она пересекала пешеходный переход не спешившись.

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