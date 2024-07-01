Под Усинском перевернулась иномарка: пострадала 8-летняя девочка

При въезде в Усинск перевернулась Chevrolet. 39-летний водитель авто не смог справиться с рулевым управлением и “улетел” в кювет. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 30 июня после обеда на 38 километре трассы “Подъезд к Усинску”. Иномарка съехала в кювет и опрокинулась. На пассажирском сидении находилась 8-летняя девочка. Врачи диагностировали, что у ребенка ушиб мягких тканей головы. У водителя авто ушибы лба, головы и носа. Участников аварии не госпитализировали. По данным ГИБДД по региону, все были пристегнуты ремнями безопасности.