В Сыктывкаре женщина за рулем автомобиля сбила мотоциклиста

фото очевидцев

Сыктывкарский мотоциклист пострадал в результате автомобильной аварии с участием автоледи. Как рассказали в ГИБДД по Коми, авария произошла 1 июля в районе 13:35. Женщина 1983 года рождения, находясь за рулем “Рено” выехала с территории рядом с домом по адресу: улица Дырнос, 40.

Женщина не уступила дорогу, из-за чего произошло столкновение с мотоциклом “Хонда” за рулем которого находился мужчина 1998 года рождения. Мотоциклист ехал по улице Дырнос со стороны Индустриального переулка в направлении Малой объездной Сыктывкара.

В результате автомобильной аварии пострадал водитель мотоцикла. У мужчина медики выявили диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, тупую травму живота, закрытую травму грудной клетки, внутрисуставную травму правого локтя и множественные гематомы и ссадины.