В Ухте пьяный водитель на иномарке устроил ДТП: два человека получили травмы
- 14:45 1 июля
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- Инесса Богатая
В Ухте произошла авария с участием автомобилей Dongfeng и Honda Civic. По данным Управлениия Госавтоинспекции по Республике Коми, виновник ДТП был пьян. Также отмечается, что инцидент случился 30 июня в 18:40.
По информации ГИБДД, мужчина 57 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя машиной марки Dongfeng, ехал по улице Сенюкова в сторону улицы Строительной. Во время движения он не смог справиться с рулевым управлением и столкнулся с Honda Civic, стоящим на регулируемом перекрестке на красный сигнал светофора. После столкновения водитель Dongfeng попытался скрыться, но был быстро найден правоохранительными органами.
В результате аварии 37-летний водитель Honda получил ушиб в области левого плеча. Его пассажирка, 38-летняя женщина, отделалась ушибом грудной клетки. Благодаря пристегнутым ремням безопасности пострадавшие избежали более серьезных травм.
Также отмечается, виновник ДТП сел за руль с истекшими водительскими правами.
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