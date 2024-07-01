В Ухте пьяный водитель на иномарке устроил ДТП: два человека получили травмы

В Ухте произошла авария с участием автомобилей Dongfeng и Honda Civic. По данным Управлениия Госавтоинспекции по Республике Коми, виновник ДТП был пьян. Также отмечается, что инцидент случился 30 июня в 18:40.

По информации ГИБДД, мужчина 57 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя машиной марки Dongfeng, ехал по улице Сенюкова в сторону улицы Строительной. Во время движения он не смог справиться с рулевым управлением и столкнулся с Honda Civic, стоящим на регулируемом перекрестке на красный сигнал светофора. После столкновения водитель Dongfeng попытался скрыться, но был быстро найден правоохранительными органами.