Уже завтра цены на ЖКХ резко взлетят - какие цифры увидят россияне в новых квитанциях

В России с июля 2024 года планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, впервые после полуторагодового перерыва. Ожидается, что увеличение составит около 10%, что вызвало широкое обсуждение среди населения. По словам эксперта Казанцевой, ресурсоснабжающие организации настаивают на увеличении тарифов в связи с высокой инфляцией и необходимостью срочных инвестиций в устаревшую инфраструктуру. Она отметила, что задержка с индексацией может привести к сокращению финансирования строительства и ремонта коммунальных объектов.

Индексация тарифов особенно сильно ударит по малоимущим слоям населения, которые уже сталкиваются с трудностями в оплате коммунальных услуг. Рост цен станет дополнительной нагрузкой на их и без того ограниченные ресурсы. Расходы на оплату ЖКУ составляют значительную часть семейного бюджета россиян.