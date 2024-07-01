Уже завтра цены на ЖКХ резко взлетят - какие цифры увидят россияне в новых квитанциях
- 1 июля 13:41
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- Служба новостей
В России с июля 2024 года планируется повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, впервые после полуторагодового перерыва. Ожидается, что увеличение составит около 10%, что вызвало широкое обсуждение среди населения. По словам эксперта Казанцевой, ресурсоснабжающие организации настаивают на увеличении тарифов в связи с высокой инфляцией и необходимостью срочных инвестиций в устаревшую инфраструктуру. Она отметила, что задержка с индексацией может привести к сокращению финансирования строительства и ремонта коммунальных объектов.
Индексация тарифов особенно сильно ударит по малоимущим слоям населения, которые уже сталкиваются с трудностями в оплате коммунальных услуг. Рост цен станет дополнительной нагрузкой на их и без того ограниченные ресурсы. Расходы на оплату ЖКУ составляют значительную часть семейного бюджета россиян.
Казанцева указала, что минимальное подорожание коснется электроэнергии, тогда как цены на газ для приготовления пищи, скорее всего, вырастут значительно. В будущем, по ее мнению, рост тарифов не превысит 4-5% в год, что должно несколько смягчить влияние инфляции на коммунальные расходы.
Таким образом, повышение тарифов на ЖКУ в июле 2024 года серьезно затронет бюджеты российских семей. Однако, обновление инфраструктуры и поддержание качества коммунальных услуг требуют увеличения инвестиций. Важно учитывать мнения экспертов и стремиться к нахождению баланса между экономическими потребностями и социальной справедливостью, пишет sevastopolmedia.ru.
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