Мошенники под предлогом замены страхового полиса похитили у жительницы Коми более 400 тысяч рублей

Жительница Усть-Цилемского района стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию, с просьбой помочь ей вернуть крупную сумму денег, которую она сама перечислила аферистам. По информации МВД по Коми, местной жительнице позвонили неизвестные и, под предлогом продления медицинского полиса, обманом выманили у нее значительную сумму денег.

Как выяснилось, потерпевшей позвонила незнакомка и предупредила, что срок действия ее медицинского страхового полиса истекает. Для его обновления нужно было перейти по ссылке, которую ей прислали на почту, и ввести в появившемся окне код из SMS-сообщения.