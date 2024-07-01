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Мошенники под предлогом замены страхового полиса похитили у жительницы Коми более 400 тысяч рублей

Мошенники под предлогом замены страхового полиса похитили у жительницы Коми более 400 тысяч рублейФото из архива "Про Город"

Жительница Усть-Цилемского района стала жертвой мошенников. Женщина обратилась в полицию, с просьбой помочь ей вернуть крупную сумму денег, которую она сама перечислила аферистам. По информации МВД по Коми, местной жительнице позвонили неизвестные и, под предлогом продления медицинского полиса, обманом выманили у нее значительную сумму денег.

Как выяснилось, потерпевшей позвонила незнакомка и предупредила, что срок действия ее медицинского страхового полиса истекает. Для его обновления нужно было перейти по ссылке, которую ей прислали на почту, и ввести в появившемся окне код из SMS-сообщения.

Позже женщине позвонил якобы оператор банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на неё кредит. Для предотвращения этой операции он предложил ей срочно взять займы самой и перевести все деньги на специальный "страховой" счет.

Поверив злоумышленникам, женщина оформила кредит и перевела около 480 тысяч рублей на указанные ими реквизиты.

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