Эти популярные в СССР консервы считались редкой гадостью: вот что с ними было не так на самом деле
- 17:01 1 июля
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- Служба новостей
Консервы «Завтрак туриста», ставшие символом быстрой закуски в походах и длительных путешествиях в СССР, для многих советских граждан ассоциируются не только с удобством, но и с невкусной пищей, которую хотелось бы избегать. Что же пошло не так с этой легендарной советской разработкой, рассказал портал sport24.ru.
Происхождение продукта
В конце 1950-х годов в Советском Союзе возникла необходимость удешевить производство мясных консервов. Так появились знаменитые баночки с названием «Завтрак туриста». Они выступили альтернативой более дорогой тушенке, которая была преимущественно предназначена для армии. Поначалу консервы производились в соответствии с ГОСТом, который допускал использование мяса более низкого качества, что снижало их цену до 32 копеек.
Состав консервов
Согласно старому ГОСТу 9936-76, «Завтрак туриста» готовился из выдержанного в посоле с пряностями мяса – свиного, говяжьего или бараньего. В состав входили свинина второй категории, говядина и баранина первой категории, свиная шкурка, сухожилия говядины, соль, сахар, черный и красный перец, а также консервант – азотнокислый натрий.
Важно отметить, что современные консервы по ГОСТу 9936-2015 допускают содержание «немясных ингредиентов», при этом доля мяса должна составлять 60%.
Разнообразие составов и мнения
Хотя официально «Завтрак туриста» должен был состоять из мяса и специй, со временем на рынке появились консервы с совершенно разными составами – от каш с мясом до рыбы с перловой крупой. Это привело к большому разнообразию вкусов и качества продукта, создавая путаницу среди потребителей.
Продукт вызывает в основном ностальгию, однако его можно было найти далеко не везде:
- «Был еще мясной «Завтрак туриста». Практически как тушенка, но встречался редко».
- «Мои родители часто покупали «Завтрак туриста» в походы. Это было рубленое мясо без добавок и воды. Очень вкусно».
Однако консервы с крупами вызвали у многих негативные воспоминания:
- «Редкостная гадость была».
- «Мы брали рыбо-крупяной «Завтрак туриста» на рыбалку в тундру (Норильск). После этого больше никогда не брали – невкусно».
- «Это были самые дешевые консервы, абсолютно несъедобные. Ели только с большой голодухи в походе».
Таким образом, консервы «Завтрак туриста» стали легендой не только из-за своей доступности и удобства, но и из-за противоречивых вкусовых качеств и разнообразия составов, которые они предлагали.