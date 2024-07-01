Эти популярные в СССР консервы считались редкой гадостью: вот что с ними было не так на самом деле

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Консервы «Завтрак туриста», ставшие символом быстрой закуски в походах и длительных путешествиях в СССР, для многих советских граждан ассоциируются не только с удобством, но и с невкусной пищей, которую хотелось бы избегать. Что же пошло не так с этой легендарной советской разработкой, рассказал портал sport24.ru. Происхождение продукта

В конце 1950-х годов в Советском Союзе возникла необходимость удешевить производство мясных консервов. Так появились знаменитые баночки с названием «Завтрак туриста». Они выступили альтернативой более дорогой тушенке, которая была преимущественно предназначена для армии. Поначалу консервы производились в соответствии с ГОСТом, который допускал использование мяса более низкого качества, что снижало их цену до 32 копеек.

Состав консервов

Согласно старому ГОСТу 9936-76, «Завтрак туриста» готовился из выдержанного в посоле с пряностями мяса – свиного, говяжьего или бараньего. В состав входили свинина второй категории, говядина и баранина первой категории, свиная шкурка, сухожилия говядины, соль, сахар, черный и красный перец, а также консервант – азотнокислый натрий.

Важно отметить, что современные консервы по ГОСТу 9936-2015 допускают содержание «немясных ингредиентов», при этом доля мяса должна составлять 60%.

Разнообразие составов и мнения

Хотя официально «Завтрак туриста» должен был состоять из мяса и специй, со временем на рынке появились консервы с совершенно разными составами – от каш с мясом до рыбы с перловой крупой. Это привело к большому разнообразию вкусов и качества продукта, создавая путаницу среди потребителей.

Продукт вызывает в основном ностальгию, однако его можно было найти далеко не везде:

«Был еще мясной «Завтрак туриста». Практически как тушенка, но встречался редко».

«Мои родители часто покупали «Завтрак туриста» в походы. Это было рубленое мясо без добавок и воды. Очень вкусно».

Однако консервы с крупами вызвали у многих негативные воспоминания:

«Редкостная гадость была».

«Мы брали рыбо-крупяной «Завтрак туриста» на рыбалку в тундру (Норильск). После этого больше никогда не брали – невкусно».

«Это были самые дешевые консервы, абсолютно несъедобные. Ели только с большой голодухи в походе».