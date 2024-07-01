"Ю музфест": в Корткеросе состоялся первый в серии ежегодных фестиваль рок-музыки

29 июня в селе Корткерос состоялся музыкальный фестиваль "Ю музфест", который собрал 16 музыкальных групп из разных уголков Коми. В программе фестиваля звучала рок-музыка, а также фолк, инди, дэнс и DJ-сеты. Корреспондент "ПроГород Сыктывкар" отправился туда с палаткой и спальным мешком, чтобы посмотреть всю программу: с 11:00 до 7:00 следующего дня. Рассказываем, как прошло событие.

Фестиваль проходил на территории базы отдыха "У дяди Вани": живописные виды на озера и поля приманивают сюда посетителей со всей Республики. Для гостей фестиваля была обустроена зона отдыха, фуд-корт, мерч-зона и детская зона.

Сразу же за гостевыми домиками - зона кемпа, где расположились особенно искушенные зрители и слушатели. Отдельными группами разместились байкеры и панки. По уверениям организаторов фестиваля, те приехали со всей России.

На территории собвтия разместились творчесмкие и кулинарные площадки Сыктывкара: от ларька ресторана "Армении" до стола "Револьт-центра", на котором можно было увидеть сувениры пространства и ремесленные изделия художников.

Фестиваль отрыли музыкальные группы с тяжелым роков в репертуре. По началу творчество музыкантов находило отклик не у всех - только у настоящих ценителей.

Не стали исключением и любимцы участников фестиваля: они терпеливо переносили жару и веселились в тени под звуки музыки.

Дети нашли себе занятие на территории "Платформы №9": там были игровые столы, выигрывая на которых можно было получить десятипроцентную скидку в мастерскую керамики "СКВОТ".

Не бездействовали и медицинские работники: на случай, если кому-то потребуется помощь, сотрдники "Скорой помощи" обходили территорию.

Под вечер, когда большая часть программы подошла к концу, публика ожила: начались активные танцы и подпевание артистам на сцене.

Завершился фестиваль в 23:00. Музыканты и организаторы события высказали надежды и планы на будущее - "Ю музфесту" быть в следующем году! С большим размахом, артистами не только с территории Коми, но и других регионов.

Желающих вернуться в Сыктывкар зрителей ждал автобус, организованный специально для зрителей фестиваля. Билет - 200 рублей, олачивался по факту. Остальные же - кто захотел остаться, медленно разошлись по своим палаткам, пожарили сосиски (после 22:00 на территории фестиваля в разрешенных местах установили мангалы), попили и чай и легли спать.