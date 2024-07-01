В Коми завели уголовное дело на экс-замначальника главы администрации Сыктывдинского района
- 18:45 1 июля
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- Инесса Богатая
Завершено расследование уголовного дела, касающееся бывшего первого заместителя главы администрации Сыктывдинского района. Как сообщает региональный Следственный комитет, чиновника обвиняют в недобросовестном исполнении своих обязанностей.
По данным следствия, житель Сыктывдинского района приобрел квартиру в давно признанном аварийным доме. По программе переселения и на основании жилищного кодекса РФ, он имел право на компенсацию, не превышающую стоимости жилья. В 2023 году заместитель главы администрации района заключил с ним соглашение о выкупе квартиры для муниципальных нужд по рыночной стоимости. Это привело к тому, что цена квартиры значительно превысила сумму, указанную в договоре купли-продажи. В результате бюджет муниципалитета понес убытки более 1, 5 миллионов рублей.
Следствие собрало достаточное количество доказательств, что позволило направить дело в суд для дальнейшего рассмотрения.
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