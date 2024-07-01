В Коми завели уголовное дело на экс-замначальника главы администрации Сыктывдинского района

Завершено расследование уголовного дела, касающееся бывшего первого заместителя главы администрации Сыктывдинского района. Как сообщает региональный Следственный комитет, чиновника обвиняют в недобросовестном исполнении своих обязанностей.

По данным следствия, житель Сыктывдинского района приобрел квартиру в давно признанном аварийным доме. По программе переселения и на основании жилищного кодекса РФ, он имел право на компенсацию, не превышающую стоимости жилья. В 2023 году заместитель главы администрации района заключил с ним соглашение о выкупе квартиры для муниципальных нужд по рыночной стоимости. Это привело к тому, что цена квартиры значительно превысила сумму, указанную в договоре купли-продажи. В результате бюджет муниципалитета понес убытки более 1, 5 миллионов рублей.