Избранники Бога: Павел Глоба предрек дичайшую волну успеха трем знакам зодиака с 2 июля

Фото из архива "Про Города"

Со 2 июля начнётся волшебный период для представителей трёх зодиакальных созвездий, который продлится до конца месяца. Все представители водной стихии смогут уверенно схватить удачу за хвост. Рак

Для представителей этого знака выпадут два критических дня, один из которых – 2 июля. Однако астролог полагает, что эти моменты можно легко пережить, главное – не поддаваться эмоциям. Раки окажутся в коридоре удачи, и всё, что им останется – это действовать. Везение приведёт их к успеху во всех делах.

Скорпион

Удача улыбнётся Скорпионам, но только в том случае, если они проявят крайнюю осторожность. Особенно следует быть бдительными 3 июля, воздержаться от употребления алкоголя и быть аккуратными за рулём. В остальном период будет очень благоприятным, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Представителям этого знака необходимо быть осторожными в отношении мошенников. Звёзды рекомендуют не участвовать в сомнительных предприятиях. Удача будет на стороне Рыб, и остаток месяца сложится в их пользу. Стоит брать инициативу в свои руки, что принесёт успех в финансовых делах и карьере.