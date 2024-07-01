Ангел-хранитель укроет их крылом: названы 3 знака, которые будут под защитой Высших Сил уже с 1 июля
- 16:15 1 июля
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- Служба новостей
Астрологи перечислили 3 знака Зодиака, которые окажутся под покровительством Высших Сил уже с 1 июля. Судьба будет им благоволить.
На полосу безоблачного счастья вступят Близнецы. Их ждут полезные и приятные знакомства, удачные переговоры и встречи с интересными людьми. Представители воздушной стихии смогут произвести положительное впечатление на окружающих и достичь поставленной цели. Позиции на работе серьезно укрепятся. Сугубо деловые отношения могут перерасти в романтические. Вероятны приятные сюрпризы и радостные известия.
Плодотворный период наступит в жизни Весов. Им удастся справиться даже с самыми непростыми и необычными задачами. Весы примут верное решение и добьются успеха как в профессиональной сфере, так и в семейных делах. Вероятно появление нового увлечения и рост доходов. Весы смогут, наконец, отправиться в поездку и полноценно отдохнуть. Это зарядит их энергией, необходимой для новых свершений и побед.
Благоприятное время ожидает Козерогов. Они пересмотрят свой взгляд на многие вещи и преуспеют даже в тех делах, которые другим оказались не под силу. Это приятно удивит коллег по работе и поможет продвинуться по службе. Вероятны удачные деловые поездки и интересные предложения. Не исключены приятные знакомства, которые получат романтическое продолжение. В доме поселятся уют, взаимопонимание и гармония, пишет hibiny.ru.
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