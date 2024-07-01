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В Эжве на пешеходном переходе сбили женщину

В Эжве на пешеходном переходе сбили женщинуфото из архива "Про Город Сыктывкар"

В одном из районов столицы Коми сбили пешехода.

Как рассказали очевидцы страшного происшествия, в Эжвинском районе Сыктывкара вечером 1 июля произошла автомобильная авария. На пешеходном переходе, недалеко от библиотеки в Эжве была сбита женщина. Исходя из сообщений очевидцев происшествия на месте случившегося работают оперативные службы. Так – к месту аварии прибыли карета “скорой помощи” и сотрудники Госавтоинспекции.

Сейчас состояние пострадавшей неизвестно. Также непонятно, какие причины произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Остальные подробности автоаварии выясняются.

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