В Эжве на пешеходном переходе сбили женщину

В одном из районов столицы Коми сбили пешехода.

Как рассказали очевидцы страшного происшествия, в Эжвинском районе Сыктывкара вечером 1 июля произошла автомобильная авария. На пешеходном переходе, недалеко от библиотеки в Эжве была сбита женщина. Исходя из сообщений очевидцев происшествия на месте случившегося работают оперативные службы. Так – к месту аварии прибыли карета “скорой помощи” и сотрудники Госавтоинспекции.