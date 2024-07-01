В Усинске полицейские поймали наркомана прямо у подъезда его дома

Житель Усинска купил наркотики через Интернет для личного пользования. Мужчина получил координаты “закладки” и отправился за своей покупкой. Однако попробовать товар у него не вышло – правоохранители задержали его прямо в подъезде дома. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

По данным регионального ведомства, жителя Усинска осудили за незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Ему грозит три года условно с испытательным сроком на четыре года, кроме того, обвиняемый должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.