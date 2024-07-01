В Усинске полицейские поймали наркомана прямо у подъезда его дома
- 14:15 1 июля
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- Инесса Богатая
Житель Усинска купил наркотики через Интернет для личного пользования. Мужчина получил координаты “закладки” и отправился за своей покупкой. Однако попробовать товар у него не вышло – правоохранители задержали его прямо в подъезде дома. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Республики Коми.
По данным регионального ведомства, жителя Усинска осудили за незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Ему грозит три года условно с испытательным сроком на четыре года, кроме того, обвиняемый должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.
Приговор в данным момент еще не вступил в законную силу.
Напомним, в Коми женщина взяла кредиты на более чем 400 тысяч рублей, чтобы отдать их мошенникам. Местную жительницу убедили, что срок ее медицинского полиса истек.
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