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В Усинске полицейские поймали наркомана прямо у подъезда его дома

В Усинске полицейские поймали наркомана прямо у подъезда его домаФото из архива "Про Город"

Житель Усинска купил наркотики через Интернет для личного пользования. Мужчина получил координаты “закладки” и отправился за своей покупкой. Однако попробовать товар у него не вышло – правоохранители задержали его прямо в подъезде дома. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Республики Коми.

По данным регионального ведомства, жителя Усинска осудили за незаконное приобретение наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Ему грозит три года условно с испытательным сроком на четыре года, кроме того, обвиняемый должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Приговор в данным момент еще не вступил в законную силу.

Напомним, в Коми женщина взяла кредиты на более чем 400 тысяч рублей, чтобы отдать их мошенникам. Местную жительницу убедили, что срок ее медицинского полиса истек.

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