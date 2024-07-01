В Коми 8 июля не будут продавать алкогольную продукцию в магазинах
- 21:45 1 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Республике Коми введут запрет на продажу алкоголя в День семьи, любви и верности, сообщает администрация Сыктывкара.
Важно отметить, что данные ограничения не распространяются на розничную торговлю спиртными напитками в учреждениях общественного питания.
Это значит, что в кафе и ресторанах продажа алкоголя допускается, если это часть предоставляемых сервисов. Однако продажа спиртного подобно магазинам, без оказания услуг общественного питания, нарушает федеральное законодательство.
Напомним, в Ухте нетрезвый водитель за рулем иномарки устроил аварию. Мужчина попытался скрыться с места преступления, но у него не вышло - его поймали правоохранители. Уточняется, что у мужчины не было водительских прав.
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