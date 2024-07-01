В Коми 8 июля не будут продавать алкогольную продукцию в магазинах

Фото из архива "Про Город"

В Республике Коми введут запрет на продажу алкоголя в День семьи, любви и верности, сообщает администрация Сыктывкара. Важно отметить, что данные ограничения не распространяются на розничную торговлю спиртными напитками в учреждениях общественного питания.

Это значит, что в кафе и ресторанах продажа алкоголя допускается, если это часть предоставляемых сервисов. Однако продажа спиртного подобно магазинам, без оказания услуг общественного питания, нарушает федеральное законодательство.

Напомним, в Ухте нетрезвый водитель за рулем иномарки устроил аварию. Мужчина попытался скрыться с места преступления, но у него не вышло - его поймали правоохранители. Уточняется, что у мужчины не было водительских прав.