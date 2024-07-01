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Ремонт футбольного поля в Емве могут включить в адресную инвестиционную программу Коми

Ремонт футбольного поля в Емве могут включить в адресную инвестиционную программу КомиФото из архива "Про Город"

Власти планируют включить реконструкцию футбольного поля в Емве в адресную инвестиционную программу Республики Коми. В настоящее время город не имеет футбольного поля, соответствующего современным стандартам. Этот вопрос был обсужден на выездном заседании правительства Коми.

Проект обновления футбольного поля является значимым шагом для развития спорта в регионе: новый стадион предоставит необходимые условия для спортивных тренировок и подготовки будущих спортсменов, которые будут представлять сборные команды Республики Коми и России. Также новый спортобъект позволит улучшить инфраструктуры в Емве.

Сегодня состояние единственного футбольного поля в Емве не позволяет спортсменам безопасно проводить тренировки.

Администрации города получили указание оперативно изучить возможность включения проекта в целевую инвестиционную программу Республики Коми, а также рассмотреть перспективы его реализации через государственно-частное партнёрство.

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