Эти купюры больше никогда не примут в магазинах с 3 июля: неприятный сюрприз для россиян
- 21:15 1 июля
- 6+
- Служба новостей
Наличные деньги, несмотря на быстрый рост популярности безналичных платежей, продолжают играть важную роль в нашей повседневной жизни. Однако многие из нас часто забывают о необходимости бережного отношения к физическим купюрам. Повреждённые или поддельные банкноты могут привести к значительным неприятностям. Поэтому важно знать, как распознать проблемные банкноты и что делать в таких ситуациях.
Повреждённые купюры: Как избежать проблем и обменять
Банк России принимает к оплате банкноты, на которых четко видны номинал, серия и основной рисунок, даже если повреждения минимальны (например, небольшие пятна или потертости). Однако банкноты с серьёзными повреждениями, как сильно порванные или склеенные из разных частей, могут быть не приняты в магазинах и других точках продажи.
Если у вас сохранилось более 55% площади купюры и можно различить её серию и номер, вы можете обменять её в банке на новую. Для этого нужно обратиться в любое отделение банка с соответствующей лицензией, имея при себе паспорт и повреждённую банкноту.
Поддельные деньги: Как распознать и избежать ответственности
Распространение поддельных денег является серьёзным правонарушением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому важно быть бдительными и не использовать подозрительные банкноты. При малейших сомнениях лучше всего обратиться в банк для проверки их подлинности.
Чтобы не стать жертвой мошенников, ознакомьтесь с признаками подлинности банкнот на официальном сайте Банка России. Обращайте внимание на качество бумаги, водяные знаки, защитные нити, а также используйте специальные приложения для проверки денег.
Советы по безопасности при обращении с наличными деньгами:
- Храните деньги в надёжном месте, используйте кошелек или сумку с надежной застежкой.
- Не пересчитывайте деньги на виду у посторонних.
- Будьте осторожны при получении денег в банкомате.
- Не доверяйте незнакомым людям.
- Сообщайте о подозрительной активности.
- По возможности используйте безналичные способы оплаты.
Статистика и факты
Согласно данным Банка России, в 2022 году было изъято и передано в полицию более 12 000 поддельных купюр, главным образом номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей. Эти цифры подчёркивают необходимость быть особенно внимательными при обращении с наличными деньгами.
Признаки подлинности банкнот
Чтобы распознать подлинность банкнот, обратите внимание на следующие ключевые признаки:
- Бумага: плотная и хрустящая на ощупь, с водяными знаками и защитной нитью.
- Водяные знаки: изображения, видимые на просвет, представляющие собой портреты исторических личностей.
- Защитная нить: тонкая нить, вплетённая в бумагу, с микротекстом, читаемым с помощью лупы.
- Микротекст: текст, видимый только под увеличением, на защитной нити и других элементах банкноты.
- Рельефное изображение: элементы с ощутимыми на ощупь рельефными деталями.
- Оптически переменная краска: меняет цвет в зависимости от угла зрения.
- Кипп-эффект: изображение, меняющееся при изменении угла зрения.
- Металлизированная нить: тонкая нить с металлическим блеском.
- Голограмма: трёхмерное изображение, видимое под определённым углом зрения.
- Магнитные, инфракрасные и ультрафиолетовые метки.
- Серийный номер: уникальный номер, четко и ровно напечатанный.
- Общий вид: аккуратный и опрятный, без повреждений, пятен или надписей.
Будьте внимательны и используйте наличные деньги с умом! Бдительность и осторожность помогут вам избежать неприятностей при обращении с наличными средствами. Не стесняйтесь обращаться в банк для проверки подлинности купюр в случае возникновения сомнений. Лучше перестраховаться, чем столкнуться с серьёзными проблемами.
Читайте также:
- С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: кто получит больше и на сколько
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- «Не берите этот чай даже бесплатно»: Росконтроль назвал известные 3 марки, которые в черном списке
- В середине лета вернется зима: погода с 1 июля преподнесет настоящий сюрприз
- В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше