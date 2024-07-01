Два интернета, мобильная связь и ТВ: МегаФон расширяет возможности

Жители более 50 тысяч квартир в столице Республики Коми могут подключить универсальный продукт МегаФона, включающий в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение.

Такое комбинированное решение стало возможно благодаря использованию модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator), когда мобильный оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно применять имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, и, конечно, пользователям – они получают дополнительные преимущества.

Жильцы многоквартирных домов могут оплачивать необходимые телекоммуникационные услуги по единому лицевому счёту. Опция с домашним интернетом со скоростью до 100 Мбит/с стала доступна жителям районов Морозова низ, Морозова верх, Строитель, Давпон, АТП, Пушкина, Октябрьский, Ленина, Рынок и Русская роща. Проверить доступность услуги по конкретному адресу можно на сайте.