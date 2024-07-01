Два интернета, мобильная связь и ТВ: МегаФон расширяет возможности
- 14:40 1 июля
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- Яна Брюллова
Жители более 50 тысяч квартир в столице Республики Коми могут подключить универсальный продукт МегаФона, включающий в себя домашний и мобильный интернет, голосовую связь и цифровое телевидение.
Такое комбинированное решение стало возможно благодаря использованию модели FVNO (Fixed Virtual Network Operator), когда мобильный оператор задействует сети широкополосного доступа в интернет своих партнеров. Это позволяет максимально эффективно применять имеющиеся инфраструктурные мощности, что выгодно обеим сторонам, и, конечно, пользователям – они получают дополнительные преимущества.
Жильцы многоквартирных домов могут оплачивать необходимые телекоммуникационные услуги по единому лицевому счёту. Опция с домашним интернетом со скоростью до 100 Мбит/с стала доступна жителям районов Морозова низ, Морозова верх, Строитель, Давпон, АТП, Пушкина, Октябрьский, Ленина, Рынок и Русская роща. Проверить доступность услуги по конкретному адресу можно на сайте.
"Благодаря такому комплексному решению наши клиенты получили полный набор сервисов, который закрывает все базовые цифровые потребности, с возможностью их оплаты в одном окне. Стоимость услуг, которые обычно жители приобретают у разных операторов и провайдеров, в итоге составляют существенную сумму. В МегаФоне же, для удобства, мы предусмотрели несколько вариантов наполнения тарифа, обеспечили пользователей единым счетом в личном кабинете и, что многим особенно ценно: предоставили круглосуточную техническую поддержку", — рассказывает Александр Канев, директор МегаФона в Республике Коми.
Данный сервис появился в МегаФоне еще в 2020 году. Сейчас проект уже реализован в Самаре, Астрахани, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Ульяновске, Омске и Махачкале, а также в Рязанской, Брянской, Костромской, Ярославской, Владимирской, Тульской, Калужской, Ивановской, Смоленской и Тамбовской областях.
МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.