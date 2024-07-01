Житель Коми просрочил штраф за побои и теперь будет 40 часов его отрабатывать

Мировой судья судебного участка в Вуктыле рассмотрел административное дело против 40-летнего жителя города. Было установлено, что ранее этот мужчина уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев, за что он получил штраф в размере 5000 рублей.

Однако, мужчина вовремя не оплатил этот штраф, а также не обращался за отсрочкой или рассрочкой штрафа. Из-за этого в отношении мужчины приставы возбудили исполнительное производство.