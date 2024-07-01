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Житель Коми просрочил штраф за побои и теперь будет 40 часов его отрабатывать

Житель Коми просрочил штраф за побои и теперь будет 40 часов его отрабатыватьфото из архива "Про Город Сыктывкар"

Мировой судья судебного участка в Вуктыле рассмотрел административное дело против 40-летнего жителя города. Было установлено, что ранее этот мужчина уже привлекался к административной ответственности за нанесение побоев, за что он получил штраф в размере 5000 рублей. 

Однако, мужчина вовремя не оплатил этот штраф, а также не обращался за отсрочкой или рассрочкой штрафа. Из-за этого в отношении мужчины приставы возбудили исполнительное производство.

По новому постановлению мирового судьи, мужчину признали виновным и его привлекли к обязательным работам на 40 часов. Это постановление еще не приобрело законную силу.

Как рассказали в пресс-службе судов Коми, неуплата административного штрафа в срок может привести к наложению повторного штрафа в двойном размере, но не менее одной тысячи рублей, либо административному аресту на срок до 15 суток, либо обязательным работам на срок до 50 часов.
 

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