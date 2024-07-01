С 1 июля россияне получат новую льготу по оплате ЖКУ: узнаем кто в списке

С 1 июля 2023 года в России пять категорий граждан будут освобождены от банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

В конце апреля правительство РФ утвердило перечень льготных категорий граждан, включающий людей старше 18 лет из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны.