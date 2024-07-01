С 1 июля россияне получат новую льготу по оплате ЖКУ: узнаем кто в списке
- 15:17 1 июля
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- Служба новостей
С 1 июля 2023 года в России пять категорий граждан будут освобождены от банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.
В конце апреля правительство РФ утвердило перечень льготных категорий граждан, включающий людей старше 18 лет из многодетных семей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны.
Этим категориям граждан также не будут начисляться пени в случае просрочки платежей по ЖКУ. До сентября 2020 года банковские комиссии включались в тарифы поставщиков ЖКУ, но с заключением договоров с финансовыми организациями появилась комиссия, обычно не превышающая 3% от суммы платежа.
Нововведение устраняет несправедливость и освобождает льготные категории граждан от уплаты банковских комиссий. Одновременно с 1 июля 2023 года в России произойдет подорожание жилищно-коммунальных услуг, индексация составит от 4 до 15% в зависимости от региона.
Последний раз тарифы на коммунальные услуги повышались в декабре 2022 года. Правительство утвердило индекс изменения платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2024 год и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям на период до 2028 года. Согласно расчетам, индексация платы за ЖКУ составит: в 2024 году – 9,8%, в 2025 году – 5,7%, в 2026 году – 4%. Для некоторых регионов сделаны исключения, например, для Приморья станет допустимым повышение тарифов в среднем на 12,1%, пишет ko44.ru.
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