За неделю жители Коми перевели мошенникам более 22 миллионов рублей

Фото из архива "Про Город"

За прошедшую неделю в Коми полиция зафиксировала 46 случаев дистанционных мошенничеств. Совокупный ущерб составил более 22 миллионов рублей, сообщила пресс-служба МВД региона. Одним из пострадавших оказался житель Воркуты, родившийся в 1978 году. Лжефинансовый консультант, утверждая, что необходимо предотвратить списание средств со счета, убедил его перевести все деньги на "безопасный" счет, якобы открытый на его имя. Выполнив указания, мужчина потерял около 1, 2 миллиона рублей. Эти средства он взял в кредит.

Другая жертва, работник охранной компании из Сыктывкара, родившийся в 1986 году, тоже оказался обманут. Стремясь защитить свои сбережения, он поверил мошенникам и перевел на неизвестные счета около 915 тысяч рублей, из которых 570 тысяч были его личными накоплениями.

Еще один случай произошел в Корткеросском районе. Мошенники связались с женщиной 1985 года рождения, предложив продлить договор с мобильным оператором онлайн. Чтобы оформить сделку, ей предложили перейти по ссылке для обновления анкеты и продиктовать номер банковской карты вместе с кодом из SMS. В результате с ее счета исчезло 375 тысяч рублей.

На данный момент по всем этим случаям возбуждены уголовные дела.