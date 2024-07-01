В поселке Синдор Княжпогостского района открыли новую аптеку

В поселке Синдор Княжпогостского района решили проблему снабжения жителей лекарствами по рецептам и без. Об этом объявил глава Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.

Теперь более двух тысяч местных жителей смогут получать медикаменты в своем поселке, не нуждаясь в поездке в райцентр.