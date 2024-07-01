В поселке Синдор Княжпогостского района открыли новую аптеку
- 10:30 1 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В поселке Синдор Княжпогостского района решили проблему снабжения жителей лекарствами по рецептам и без. Об этом объявил глава Республики Коми Владимир Уйба в своем телеграм-канале.
Теперь более двух тысяч местных жителей смогут получать медикаменты в своем поселке, не нуждаясь в поездке в райцентр.
Аптечный пункт расположен в центре поселка Синдор. Правительство Республики Коми обеспечило не только наличие лекарств, но и медицинских изделий, а также специализированных продуктов для лечебного питания.
Губернатор республики похвалил команду министерства здравоохранения Коми за успешное выполнение поставленной задачи.
Владимир Уйба также сообщил, что в планах открытие новых аптечных пунктов в других удаленных территориях Коми.
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