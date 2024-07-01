Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Коми мужчина украл 30 коробок конфет "Мерси": суд приговори его к одному году принудительных работ

В Коми мужчина украл 30 коробок конфет "Мерси": суд приговори его к одному году принудительных работФото из архива "Про Город"

В Ухте мужчина похитил 30 коробок конфет из местного гипермаркета. Суд постановил возместить ущерб и назначил ему обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина в несколько раз вынес 30 коробок конфет "Мерси", пряча их под курткой и обходя кассовую зону. Позже он явился в полицейский участок с повинной, активно помогал в расследовании, и выразил раскаяние за совершенное преступление.

С учетом содействия ухтинца, суд приговорил его к восьми месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу казны государства. Общий срок увеличился до года и двух месяцев принудительных работ за совокупность преступлений.

Ему также предстоит возместить материальный ущерб в размере 8574 рублей.

Читайте также: 

...

  • 0

Популярное

Последние новости