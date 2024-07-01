В Коми мужчина украл 30 коробок конфет "Мерси": суд приговори его к одному году принудительных работ
- 20:30 1 июля
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- Инесса Богатая
Фото из архива "Про Город"
В Ухте мужчина похитил 30 коробок конфет из местного гипермаркета. Суд постановил возместить ущерб и назначил ему обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.
Мужчина в несколько раз вынес 30 коробок конфет "Мерси", пряча их под курткой и обходя кассовую зону. Позже он явился в полицейский участок с повинной, активно помогал в расследовании, и выразил раскаяние за совершенное преступление.
С учетом содействия ухтинца, суд приговорил его к восьми месяцам принудительных работ с удержанием 10% заработка в пользу казны государства. Общий срок увеличился до года и двух месяцев принудительных работ за совокупность преступлений.
Ему также предстоит возместить материальный ущерб в размере 8574 рублей.
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