В Коми мужчина украл 30 коробок конфет "Мерси": суд приговори его к одному году принудительных работ

В Ухте мужчина похитил 30 коробок конфет из местного гипермаркета. Суд постановил возместить ущерб и назначил ему обязательные работы. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина в несколько раз вынес 30 коробок конфет "Мерси", пряча их под курткой и обходя кассовую зону. Позже он явился в полицейский участок с повинной, активно помогал в расследовании, и выразил раскаяние за совершенное преступление.