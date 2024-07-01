Полы можно не мыть неделями: всего одна ложка на ведро воды и поверхности сверкают как зеркало
- 11:04 1 июля
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- Служба новостей
Опытная хозяйка Елена Матвеева поделилась эффективным лайфхаком для поддержания чистоты и блеска напольных покрытий. Она советует использовать специальный раствор для мытья полов, который особенно полезен в домах с домашними животными.
Рецепт крайне прост: на половину ведра теплой воды нужно добавить одну столовую ложку аптечного глицерина. Этот ингредиент эффективно очищает полы от загрязнений и создает защитную антистатическую пленку на их поверхности, отталкивающую пыль. Для приятного аромата можно добавить 4-5 капель эфирного масла - такие как чайное дерево, пихта, хвоя, эвкалипт или лимон. Эти масла также обладают дезинфицирующими свойствами.
Дополнительно, глицерин можно использовать для протирки пыли, так как он предотвращает ее оседание на поверхностях, что сокращает частоту уборки.
Этот простой, но действенный лайфхак поможет хозяйкам поддерживать идеальную чистоту и блеск напольных покрытий, пишет progorodnn.ru.
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