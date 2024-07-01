В Сыктывкаре каждый второй мужчина знает пароль от телефона своей девушки

Фото из архива "Про Город"

В Сыктывкаре многие мужчины знают коды доступа к телефонам своих партнерш. К этому выводу пришли специалисты Superjob. Исследование сервиса показало, что 53% мужчин и 49% женщин передают пароли от своих смартфонов своим возлюбленным.

Кроме того, 5% мужчин и 2% женщин сообщили, что их партнеры самостоятельно узнали их пароли. Одновременно с этим, 33% мужчин и 37% женщин утверждают, что их партнеры не знают их паролей.

Говоря об обмене паролями, 43% мужчин и 41% женщин признались, что их партнеры непосредственно передали им свои пароли. Мужчины чаще получают доступ к гаджетам своих женщин без разрешения. Замечено также, что девушки чаще не знают коды от телефонов своих партнеров: это касается 51% случаев против 47% среди мужчин.