В июле нестандартно повысят социальные выплаты: кто получит больше и на сколько

Фото из архива "Про Города"

С 1 июля в России изменится порядок выплаты накопительной части пенсии. В Калининградской области также появятся новые доплаты пожилым людям. Коррективы коснутся людей, родившихся в 1967 году и позже, а также мужчин 1953-1966 годов рождения и женщин 1957-1966 годов рождения, за которых с 2002 по 2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 1 июля для них вводится новый порядок получения единовременной выплаты накопительной части пенсии.

В настоящее время накопительную часть пенсии в виде единовременной выплаты могут получить мужчины по достижении 60 лет и женщины по достижении 55 лет. Это касается тех, кто не может получить данную часть пенсии из-за отсутствия требуемого страхового стажа (в 2024 году - не менее 15 лет) и недостаточного количества баллов (индивидуального пенсионного коэффициента), который в 2024 году должен быть не ниже 28,2.

Также выплата положена, если размер накопительной части пенсии на момент ее назначения составляет 5% или ниже по отношению к сумме страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты и ее повышений) и размера накопительной пенсии. Эти показатели определяются на дату назначения накопительной пенсии при достижении мужчинами возраста 60 лет и женщинами - 55 лет, если у них есть необходимый страховой стаж и количество баллов.

С 1 июля пятипроцентный критерий больше использоваться не будет. Вместо него расчет будет производиться по размеру прожиточного минимума. Право на единовременную выплату будет возникать у лиц, у которых размер накопительной пенсии, рассчитанный на дату ее назначения, равен или менее 10% от величины прожиточного минимума пенсионера на федеральном уровне (в 2024 году - 13 290 рублей).

Таким образом, люди, которые ранее не имели права на единовременное получение накопительной части из-за превышения пятипроцентного барьера, теперь смогут рассчитывать на эту выплату.

На региональном уровне в Калининградской области с 1 июля произойдет трехпроцентная индексация ежемесячных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, ветеранам труда, людям, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, лицам, пострадавшим от политических репрессий, ветеранам становления региона, а также некоторым категориям семей, сообщает finance.mail.ru.