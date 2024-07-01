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Клубника после плодоношения: сделайте это для подготовки к будущему сезону — важно после сбора ягод

Клубника после плодоношения: сделайте это для подготовки к будущему сезону — важно после сбора ягод Фото из архива "Про Города"

Сбор урожая клубники всегда приносит радость, однако после этого важно уделить внимание растениям, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к следующему сезону.

Как подготовить клубнику к следующему сезону

Основные этапы ухода:

  1. Обрезка. Удалите ненужные усы, которые не планируете использовать для размножения. Это обеспечит лучшее развитие корневой системы и формирование цветочных почек.

  • Подкормка. После сбора урожая клубнике необходима подкормка для восстановления запасов питательных веществ.

    • Органические удобрения. Используйте перегной, компост или настой коровяка.
    • Минеральные удобрения. Внесите калийные и фосфорные удобрения для укрепления растений.

    1. Полив. Не забывайте обеспечивать клубнику достаточным количеством влаги, особенно в сухую погоду.

    2. Мульчирование. Укрытие почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или торфом поможет сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни от перегрева.

    3. Профилактика болезней. Опрыскайте растения раствором бордоской жидкости или фитоспорином, чтобы предотвратить заболевания, способные нанести вред клубнике.

    Дополнительные советы:

    • Удалите все больные и поврежденные листья для предотвращения распространения болезней.
    • Проведите профилактическую обработку от вредителей. В конце лета могут появиться клещи или личинки, которые могут повредить растения.

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