Клубника после плодоношения: сделайте это для подготовки к будущему сезону — важно после сбора ягод
- 21:30 1 июля
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- Служба новостей
Сбор урожая клубники всегда приносит радость, однако после этого важно уделить внимание растениям, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к следующему сезону.
Как подготовить клубнику к следующему сезону
Основные этапы ухода:
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Обрезка. Удалите ненужные усы, которые не планируете использовать для размножения. Это обеспечит лучшее развитие корневой системы и формирование цветочных почек.
Подкормка. После сбора урожая клубнике необходима подкормка для восстановления запасов питательных веществ.
- Органические удобрения. Используйте перегной, компост или настой коровяка.
- Минеральные удобрения. Внесите калийные и фосфорные удобрения для укрепления растений.
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Полив. Не забывайте обеспечивать клубнику достаточным количеством влаги, особенно в сухую погоду.
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Мульчирование. Укрытие почвы вокруг кустов соломой, скошенной травой или торфом поможет сохранить влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни от перегрева.
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Профилактика болезней. Опрыскайте растения раствором бордоской жидкости или фитоспорином, чтобы предотвратить заболевания, способные нанести вред клубнике.
Дополнительные советы:
- Удалите все больные и поврежденные листья для предотвращения распространения болезней.
- Проведите профилактическую обработку от вредителей. В конце лета могут появиться клещи или личинки, которые могут повредить растения.
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