В Сыктывкаре пассажирский автобус столкнулся с легковушкой: три человека получили травмы
- 15:47 1 июля
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- Инесса Богатая
30 июня в Сыктывкаре около 14:20 произошло ДТП. Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Skoda Kodiaq, двигался по трассе Сыктывкар — Троицко-Печорск. Неподалеку от дома №67 на улице Северной, при выполнении разворота, он не занял нужное крайнее левое положение, что привело к его столкновению с пассажирским автобусом №23. После удара автобус врезался в бетонное ограждение. Это стало известно из сообщения регионального управления ГИБДД.
В момент происшествия в автобусе числилось около 20 пассажиров. Пострадали трое: девочка 2009 года рождения получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ребенок 2008 года рождения также получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и потерял сознание, а у женщины 1950 года рождения диагностированы травма ребер и ушиб голеностопа. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Водитель легкового автомобиля имеет стаж вождения с 2000 года.
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