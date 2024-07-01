Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша
- 15:33 1 июля
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Когда речь заходит о выборе между морской и речной рыбой, многие задумываются, какая из них полезнее. Обычно предпочтение отдают морской рыбе, но основной фактор, влияющий на качество рыбы, — это место её обитания: дикая природа или фермерские хозяйства.
Преимущества рыбы
Рыба — ценный источник витаминов, легко усваиваемого белка, йода, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она богата витаминами A, E, D, а также минералами, как кальций, цинк, селен, железо, фосфор и магний. Все эти компоненты делают рыбу полезной для суставов, мозга и организма в целом. Употребление рыбы замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.
Морская vs. Речная рыба
Морская рыба отличается высоким содержанием жирных кислот, в то время как речная богата белком и железом. Однако частая заморозка и разморозка морской рыбы для транспортировки снижает её полезные свойства.
Загрязнение рек является одной из причин, по которой могут реже выбирать речную рыбу. Хотя и океаны подвергаются загрязнению, наибольшая концентрация вредных веществ обнаруживается перед береговой линией. Промысловая рыбалка обычно ведется в глубоких водах.
Рыба, выращенная на фермах, даже если она морская, может содержать стимуляторы роста, красители, антибиотики и гормоны.
Виды рыб, скорее всего выращиваемые искусственно
- Осетровые
- Лососевые (форель и лосось)
- Сибас, запрещённый к отлову в природе
- Сазаны, карпы, толстолобики
- Многие морепродукты: мидии, креветки, омары, лангусты, устрицы
- Тиляпия и пангасиус — часто обрабатываются гормонами для ускорения роста
Самая полезная рыба
Диетологи рекомендуют выбирать рыбу, выросшую в диких условиях, вне зависимости от того, была ли она поймана в реках, морях или океанах.
Известный диетолог Елена Малышева советует обратить внимание на следующие виды рыбы:
- Дальневосточный лосось: горбуша, кета, нерка, кижуч, ленок, голец, сиг. Эти рыбы питаются фитопланктоном и крилем, содержат антиоксидант астаксантин и омега-жиры.
- Треска: диетическая рыба, особенно полезна её печень, из которой производится рыбий жир.
- Минтай: богат йодом и легко усваиваемым белком.
- Сайра: содержит витамины и омега-жирные кислоты, не выращивается в неволе.
- Сельдь: ценный источник селена, омега-3 и полноценного белка.
- Скумбрия: не выращивается в неволе, обладает всеми преимуществами дикой рыбы.
- Камбала: содержит больше омега-3, чем лосось, рекомендуется в послеоперационный период.
- Другие виды: хек, путасу, навага, терпуг, мойва, сардины.
Среди речной рыбы рекомендованы щука и окунь.
Из морепродуктов наиболее предпочтительны кальмары, так как их пока не выращивают искусственно. Важно избегать химически обработанного филе кальмаров.
Признаки дикой рыбы
Дикой рыбе обычно свойственны крупные плавники и неравномерно окрашенное мясо. Важно быть внимательным, так как рыбу могут обрабатывать химикатами, подкачивать водой или краской, повторно замораживать и размораживать.
При выборе рыбы обращайте внимание на её происхождение и условия выращивания, чтобы максимально воспользоваться её полезными свойствами, пишет sports.kz.
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