Названа самая полезная для человека рыба — ешьте дважды в неделю. Богата селеном, фосфором и хороша

Когда речь заходит о выборе между морской и речной рыбой, многие задумываются, какая из них полезнее. Обычно предпочтение отдают морской рыбе, но основной фактор, влияющий на качество рыбы, — это место её обитания: дикая природа или фермерские хозяйства.

Преимущества рыбы

Рыба — ценный источник витаминов, легко усваиваемого белка, йода, полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6). Она богата витаминами A, E, D, а также минералами, как кальций, цинк, селен, железо, фосфор и магний. Все эти компоненты делают рыбу полезной для суставов, мозга и организма в целом. Употребление рыбы замедляет старение клеток, стимулирует репродуктивные функции и снижает уровень холестерина.