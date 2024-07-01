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В Сыктывкаре велосипедистка пересекала "зебру" не спешившись: ее сбила машина

В Сыктывкаре велосипедистка пересекала "зебру" не спешившись: ее сбила машинаФото Управления Госавтоинспекции РК

В столичном поселке Верхняя Максаковка произошла авария с участием велосипедиста. Иномарка Chevrolet Lacetti наехал на 21-летнюю горожанку, которая ехала на двухколесном транспорте по пешеходному переходу. Об инциденте сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.

По данным пресс-службы дорожной полиции, авария случилась 30 июня приблизительно в 11: 10. 64-летний мужчина за рулем иномарки ехал по улице Лесная в направлении улицы Красноборской. На нерегулируемом перекрестке водитель сбил велосипедистку, которая пересекала “зебру” не спешившись.

В результате дорожно-транспортного происшествия, 21-летняя девушка получила травмы: медики скорой помощи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом основания черепа. Ее госпитализировали. Также уточняется, что на место проишествия выезжали спасатели.

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