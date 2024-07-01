В Сыктывкаре велосипедистка пересекала "зебру" не спешившись: ее сбила машина
- 12:45 1 июля
- 12+
- Инесса Богатая
В столичном поселке Верхняя Максаковка произошла авария с участием велосипедиста. Иномарка Chevrolet Lacetti наехал на 21-летнюю горожанку, которая ехала на двухколесном транспорте по пешеходному переходу. Об инциденте сообщает Управление Госавтоинспекции по Республике Коми.
По данным пресс-службы дорожной полиции, авария случилась 30 июня приблизительно в 11: 10. 64-летний мужчина за рулем иномарки ехал по улице Лесная в направлении улицы Красноборской. На нерегулируемом перекрестке водитель сбил велосипедистку, которая пересекала “зебру” не спешившись.
В результате дорожно-транспортного происшествия, 21-летняя девушка получила травмы: медики скорой помощи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом основания черепа. Ее госпитализировали. Также уточняется, что на место проишествия выезжали спасатели.
Читайте также:
- С 1 июля нестандартно повысят социальные выплаты: кто получит больше и на сколько
- Их ждет белоснежная полоса: Василиса Володина пророчит удачу трем знакам в июне 2024 года
- «Не берите этот чай даже бесплатно»: Росконтроль назвал известные 3 марки, которые в черном списке
- В середине лета вернется зима: погода с 1 июля преподнесет настоящий сюрприз
- В июльских квитанциях за "коммуналку" появится новая строчка: будем платить еще больше