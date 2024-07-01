Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список растительного масла

Эксперты Роскачества провели исследование качества растительных масел, доступных на рынке России. В рамках исследования были проанализированы 57 образцов масел, и большинство из них соответствовало установленным стандартам. Тем не менее, у некоторых образцов были выявлены недостатки, вызывающие серьезные опасения.

Несколько известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", не соответствовали заявленным на упаковке характеристикам. Это говорит о том, что предоставляемая потребителям информация может быть недостоверной.