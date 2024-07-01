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10 июля по всему Сыктывкару отключат воду

10 июля по всему Сыктывкару отключат водуФото из архива "Про Город"

Холодное и горячее водоснабжение в Сыктывкаре пропадет 10 июля. Воду коммунальные службы отключат более чем на сутки. Об этом сообщает Т плюс.

Власти столицы Коми просят горожан заранее запастись водой на 24 часа. Отключение домов от водоснабжения начнется в 8 утра 10 июля. Обратно ее дадут только 11 июля в течение дня. Теплоэнергетикам потребуется несколько часов, чтобы восстановить гидравлический и температурный режимы.

Напомним, в Сыктывкаре отключение водоснабжения на сутки уже традиционное явление. В этот день многие организации не работают, в том числе общепиты. Однако, некоторые кафе и столовые умудряются функционировать без воды. Как живет столица Коми во время отключения холодного и горячего водоснабжения – читайте на сайте.

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