10 июля по всему Сыктывкару отключат воду

Холодное и горячее водоснабжение в Сыктывкаре пропадет 10 июля. Воду коммунальные службы отключат более чем на сутки. Об этом сообщает Т плюс.

Власти столицы Коми просят горожан заранее запастись водой на 24 часа. Отключение домов от водоснабжения начнется в 8 утра 10 июля. Обратно ее дадут только 11 июля в течение дня. Теплоэнергетикам потребуется несколько часов, чтобы восстановить гидравлический и температурный режимы.