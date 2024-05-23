Хозяйка собаки в Сысольском районе заплатит штраф за нападение на ребенка

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В Сысольском районе Коми завершился судебный процесс, касающийся инцидента, где местная жительница стала ответственной за нападение своей собаки на ребенка. Пресс-служба судов Коми сообщила о деталях происшествия и его юридических последствиях.

События развернулись, когда мальчик 2010 года рождения по пути в школу стал жертвой нападения собаки. Оказалось, что животное не было бездомным – у него был хозяин.

Прокурор Сысольского района вступил в процесс, обратившись в суд с требованием о компенсации морального вреда в интересах пострадавшего несовершеннолетнего. В ходе судебного заседания хозяйка собаки признала свою вину в произошедшем, подтвердив, что именно её питомец укусил мальчика.

Мать пострадавшего ребенка рассказала в суде о последствиях нападения. После инцидента они сразу же обратились за медицинской помощью, где рану обработали. Однако из-за глубины укуса потребовалось обращение в медицинское учреждение в Сыктывкаре для шитья раны и назначения дальнейшего лечения. Ребенку также сделали уколы от бешенства. Владелец собаки не счел нужным принести извинения за случившееся.

В результате судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению. Мать ребенка отказалась от первоначальных требований, а хозяйка собаки согласилась выплатить компенсацию за моральный вред в размере 50 тысяч рублей.