В Сосногорске прошла общегородская зарядка. Там же прошёл розыгрыш сертификатов на бесплатное посещение спортивных объектов города. Об этом сообщает руководитель администрации Сосногорска Ильдар Махмутов.

Вместе с мастерами спорта Рустамом Валиуллиным и Игорем Михеевым общегородскую зарядку в Сосногорске провела фитнес-тренер Алена Давыдова. Сначала была энергичная разминка, а потом был флешмоб под песню Газманова "Вперед Россия".