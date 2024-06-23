В Сосногорске прошла общегородская зарядка
- 14:30 23 июня
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- Анастасия Амелькина
В Сосногорске прошла общегородская зарядка. Там же прошёл розыгрыш сертификатов на бесплатное посещение спортивных объектов города. Об этом сообщает руководитель администрации Сосногорска Ильдар Махмутов.
Вместе с мастерами спорта Рустамом Валиуллиным и Игорем Михеевым общегородскую зарядку в Сосногорске провела фитнес-тренер Алена Давыдова. Сначала была энергичная разминка, а потом был флешмоб под песню Газманова "Вперед Россия".
Тренер Татьяна Афатян провела мастер-класс по скандинавской ходьбе. В завершении утренней городской зарядки прошёл розыгрыш призов. Главный приз - велосипед, предоставленный предпринимателем Веденяпиным Владимиром Викторовичем, его выиграла Софья, которая пришла на зарядку вместе со своими друзьями из реабилитационного центра для детей и подростков.