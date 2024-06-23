Избавьте смородину от вредителей во время наливания ягод: помогут простые народные средства

Смородину любят не только люди, но и многочисленные вредители. Один из них — листовая галловая тля, которая вызывает вздутие листьев (галлы), сначала зелёные, потом красноватые. Тля питается соками на нижней стороне листьев.

Во время формирования ягод применяют биопрепараты, такие как "Фитоверм" и "Актофит", обрабатывая нижнюю сторону листьев.