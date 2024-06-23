Вводят полный запрет с 1 июля: Всех, у кого есть дача и машина, ждет новая жесткая норма

С 1 июля 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся использования личного автотранспорта на дачных участках. Эти изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях и предусматривают серьезные штрафы за их нарушение, сообщает sevastopolmedia.ru.

Основное нововведение - запрет на мытье автомобилей на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и индивидуальных дач. Теперь такие действия вне специально оборудованных мест (автомоек, гаражей) считаются правонарушением. Размер штрафа может достигать 10 тысяч рублей.