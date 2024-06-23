Вводят полный запрет с 1 июля: Всех, у кого есть дача и машина, ждет новая жесткая норма
- 10:15 23 июня
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- Служба новостей
С 1 июля 2024 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся использования личного автотранспорта на дачных участках. Эти изменения внесены в Кодекс об административных правонарушениях и предусматривают серьезные штрафы за их нарушение, сообщает sevastopolmedia.ru.
Основное нововведение - запрет на мытье автомобилей на территории садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и индивидуальных дач. Теперь такие действия вне специально оборудованных мест (автомоек, гаражей) считаются правонарушением. Размер штрафа может достигать 10 тысяч рублей.
Также запрещено мыть машины вблизи рек и водоемов. Нельзя подъезжать ближе, чем на 50 метров к рекам длиной до 10 км и на 100 метров к водоемам длиной до 50 км. Штраф за этот проступок может составить до 5 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч для организаций.
Соответствующие санкции будут применяться только при наличии протокола об административном правонарушении, оформленного уполномоченным лицом. Основанием может стать жалоба соседей или фото- и видеофиксация нарушения.
Таким образом, автовладельцам, имеющим дачные участки, необходимо строго соблюдать новые правила, чтобы избежать штрафов и иных проблем с законом.
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