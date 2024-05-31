В Сыктывкаре смогли спасти пожилую женщину в автобусе благодаря одному из пассажиров

Пассажир автобуса помог потерявшей сознание пожилой женщине

В социальных сетях сегодня появилась тревожная информация о происшествии в автобусе, следующем между городом и Эжвой. По сообщениям, пожилая женщина внезапно почувствовала себя плохо, упала и перестала дышать. Информация из одного из телеграм-каналов о том, что в автобусе не было аптечки, вызвала общественное возмущение.