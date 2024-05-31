В Сыктывкаре смогли спасти пожилую женщину в автобусе благодаря одному из пассажиров
- 23:55 31 мая
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- Иван Огурцов
Пассажир автобуса помог потерявшей сознание пожилой женщине
В социальных сетях сегодня появилась тревожная информация о происшествии в автобусе, следующем между городом и Эжвой. По сообщениям, пожилая женщина внезапно почувствовала себя плохо, упала и перестала дышать. Информация из одного из телеграм-каналов о том, что в автобусе не было аптечки, вызвала общественное возмущение.
По данным, полученным от БНК из министерства здравоохранения Коми, на место происшествия оперативно прибыла скорая реанимационная бригада.
Оказалось, что среди пассажиров находился медик, который немедленно приступил к проведению реанимационных мероприятий до прибытия скорой помощи. Благодаря быстрой и профессиональной реакции сыктывкарцы, жизнь пожилой женщины была спасена.
После оказания первой помощи на месте событий, пожилую женщину доставили в Коми республиканскую клиническую больницу для дальнейшего медицинского обследования и оказания квалифицированной помощи. В каком состоянии женщина сейчас, неизвестно.