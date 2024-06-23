В Сыктывкаре 6-летний ребёнок попал под колёса KIA
- 12:45 23 июня
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- Анастасия Амелькина
За сутки в Коми произошло 13 ДТП, в двух из которых пострадали дети. В Сыктывкаре ребёнка сбили во дворе. Об этом сообщает УГИБДД региона.
22 июня около двух часов дня во дворе дома на улице 65-летия Победы в Сыктывкаре случилось дорожно-транспортное происшествие. Девушка-водитель “Киа” 2002 года рождения проезжала возле дома №23. В этот момент шестилетний ребёнок бежал по проезжей части. Мальчик находился без сопровождения взрослых. Он попал под колёса KIA.
Маленький сыктывкарец получил ушиб голеностопа правой ноги. Госпитализация ему не потребовалась.
Всего в этот день произошло два ДТП с пострадавшими. В обоих случаях травмы получили дети.
Напомним, что недавно сыктывкарец получил сотрясение и ушибленную рану в автобусе. Это случилось во время поворота транспорта.