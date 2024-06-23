В Сыктывкаре 6-летний ребёнок попал под колёса KIA

За сутки в Коми произошло 13 ДТП, в двух из которых пострадали дети. В Сыктывкаре ребёнка сбили во дворе. Об этом сообщает УГИБДД региона.

22 июня около двух часов дня во дворе дома на улице 65-летия Победы в Сыктывкаре случилось дорожно-транспортное происшествие. Девушка-водитель “Киа” 2002 года рождения проезжала возле дома №23. В этот момент шестилетний ребёнок бежал по проезжей части. Мальчик находился без сопровождения взрослых. Он попал под колёса KIA.