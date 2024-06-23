С 1 июля в Сыктывкаре запустят автобус №25

В столице Республики Коми начнёт ездить автобус маршрута №25. Это рейс в Верхнюю Максаковку из Сыктывкара. Об этом сообщает “Комиавтотранс”.

С 1 июля 2024 года “Комиавтотранс”» приступает к обслуживанию маршрута №25, который следует от площади имени Габова до посёлка городского типа Верхняя Максаковка. На линию выйдут автобусы большого класса вместимости. Также некоторые рейсы будут проходить через Нювчимское шоссе.