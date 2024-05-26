В Сыктывкаре мужчина жестоко убил женщину в службе доставки
- 22:30 26 мая
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- Олег Помидоров
26 мая на разных региональных интернет-ресурсах и пабликах появилась информация, что мужчина зарезал работницу службы доставки роллов.
Как сообщают в телеграм-канале БНК, трагедия произошла в сыктывкарском районе Орбита. По предварительным данным, мужчина на протяжении нескольких минут конфликтовал с работниками общепита из-за того, что этажом выше находится его квартира, куда доходит запах с кухни. Затем он напал на одну из работниц с ножом и нанес ей несколько ударов.
После случившегося дебошира увели, а женщине вызывали скорую помощь. По информации из местных телеграмм-каналов, трагедия случилась 24 мая. Также из аккаунта матери пострадавшей женщины стало известно, что пострадавшая не выжила после нападения.
Как сообщили порталу “Про Город Сыктывкар” в региональном управлении Следственного Комитета, подробная информация о случившемся будет опубликована в ближайшее время на официальном сайте ведомства.