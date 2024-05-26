В Сыктывкаре мужчина жестоко убил женщину в службе доставки

26 мая на разных региональных интернет-ресурсах и пабликах появилась информация, что мужчина зарезал работницу службы доставки роллов.

Как сообщают в телеграм-канале БНК, трагедия произошла в сыктывкарском районе Орбита. По предварительным данным, мужчина на протяжении нескольких минут конфликтовал с работниками общепита из-за того, что этажом выше находится его квартира, куда доходит запах с кухни. Затем он напал на одну из работниц с ножом и нанес ей несколько ударов.