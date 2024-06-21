Водитель из Сыктывкара получил срок за сбитого на машине ребенка

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Как рассказали в пресс-службе суда, Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в адрес водителя, который наехал на несовершеннолетнего мальчика. 26 октября прошлого года, 29-летний мужчина, управляя транспортом “Киа”, ехал по улице Лыткина со стороны Покровского бульвара, в сторону улицы Петрозаводской.

На Петрозаводской, мужчина не справился с управлением и сбил ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного движения слева направо по ходу движения автомобилей. В ходе наезда, мальчику были причинены телесные повреждения, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.