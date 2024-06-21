Водитель из Сыктывкара получил срок за сбитого на машине ребенка
- 22:30 21 июня
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- Олег Помидоров
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
Как рассказали в пресс-службе суда, Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в адрес водителя, который наехал на несовершеннолетнего мальчика.
26 октября прошлого года, 29-летний мужчина, управляя транспортом “Киа”, ехал по улице Лыткина со стороны Покровского бульвара, в сторону улицы Петрозаводской.
На Петрозаводской, мужчина не справился с управлением и сбил ребенка, который переходил дорогу вне пешеходного движения слева направо по ходу движения автомобилей. В ходе наезда, мальчику были причинены телесные повреждения, которые повлекли за собой тяжкий вред здоровью.
По итогу, суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы, сроком на десять месяцев. Также ему запретили управлять авто на срок до 1,6 лет.