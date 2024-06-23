"Не вздумайте брать даже по акции": Роскачество назвало худшие корма для кошек
- 17:01 23 июня
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- Служба новостей
Недавнее исследование выявило значительные несоответствия на рынке сухих кормов для кошек. Эксперты обнаружили, что более дешевые корма часто превосходят по качеству дорогие аналоги, считающиеся премиум-классом.
Исследование охватило корма с куриным вкусом — наиболее популярным у покупателей. Были проверены продукты из России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии, в том числе 25 брендов. Результаты рейтинга показали, что некоторые корма категорически не подходят для кошек.
В 70% исследованных кормов были найдены пестициды, такие как дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил. Эти вещества появились в кормах из растительного сырья или были использованы при его хранении для защиты от насекомых. В России отсутствуют законодательные нормы по содержанию пестицидов в кормах для кошек.
В восьми брендах был обнаружен микотоксин фумонизин B1, выделяемый плесневыми грибами, распространенными в зерновых культурах. Хотя он сам по себе не увеличивает токсичность кормов, он снижает их качество и может причинить вред печени и почкам. В других странах установлены нормы содержания этого микотоксина.
«Превышение общей токсичности кормов может привести к отравлению. Даже при незначительных концентрациях токсинов может возникнуть хроническая токсичность при регулярном употреблении продукта выше допустимых норм», — пояснил эксперт.
Эксперты также обнаружили следы антибиотиков в трех из 25 проверенных кормов. Эти корма содержали противомикробные препараты группы тетрациклинов и левомицетин. В продукции двух брендов были найдены потенциально опасные синтетические антиокислители BHA (E320) и BHT (E321), которые не соответствуют стандартам Роскачества.
Корма должны обеспечивать необходимую питательную ценность, включая оптимальные пропорции белков, жиров и углеводов, а также все необходимые витамины и минералы. В исследовании 2023 года были выявлены корма с дефицитом важных микроэлементов.
Например, корм «Каждый день» содержит витамин Е в количестве 24 МЕ/кг, что ниже требуемого ГОСТом уровня в 38 МЕ/кг, о чем производитель честно сообщает на упаковке.
Корма Purina One, «Прохвост», «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect Fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner не соответствуют ГОСТу по содержанию селена. Корм Best Dinner, предназначенный для котят, также не соответствует требованиям по содержанию селена для роста.
Корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance не соответствуют нормам по содержанию калия. Hill’s Science Plan не соответствует ГОСТу по содержанию аминокислоты гистидина. Корм «Каждый день» также не соответствует требованиям по уровням аминокислот тирозина, лейцина и изолейцина, пишет progoroduhta.ru.
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