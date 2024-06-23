"Не вздумайте брать даже по акции": Роскачество назвало худшие корма для кошек

Фото из архива "Про Города"

Недавнее исследование выявило значительные несоответствия на рынке сухих кормов для кошек. Эксперты обнаружили, что более дешевые корма часто превосходят по качеству дорогие аналоги, считающиеся премиум-классом. Исследование охватило корма с куриным вкусом — наиболее популярным у покупателей. Были проверены продукты из России, Италии, Германии, Сербии, Чехии и Бельгии, в том числе 25 брендов. Результаты рейтинга показали, что некоторые корма категорически не подходят для кошек.

В 70% исследованных кормов были найдены пестициды, такие как дельтаметрин, хлормекват-хлорид и пиримифос-метил. Эти вещества появились в кормах из растительного сырья или были использованы при его хранении для защиты от насекомых. В России отсутствуют законодательные нормы по содержанию пестицидов в кормах для кошек.

В восьми брендах был обнаружен микотоксин фумонизин B1, выделяемый плесневыми грибами, распространенными в зерновых культурах. Хотя он сам по себе не увеличивает токсичность кормов, он снижает их качество и может причинить вред печени и почкам. В других странах установлены нормы содержания этого микотоксина.

«Превышение общей токсичности кормов может привести к отравлению. Даже при незначительных концентрациях токсинов может возникнуть хроническая токсичность при регулярном употреблении продукта выше допустимых норм», — пояснил эксперт.

Эксперты также обнаружили следы антибиотиков в трех из 25 проверенных кормов. Эти корма содержали противомикробные препараты группы тетрациклинов и левомицетин. В продукции двух брендов были найдены потенциально опасные синтетические антиокислители BHA (E320) и BHT (E321), которые не соответствуют стандартам Роскачества.

Корма должны обеспечивать необходимую питательную ценность, включая оптимальные пропорции белков, жиров и углеводов, а также все необходимые витамины и минералы. В исследовании 2023 года были выявлены корма с дефицитом важных микроэлементов.

Например, корм «Каждый день» содержит витамин Е в количестве 24 МЕ/кг, что ниже требуемого ГОСТом уровня в 38 МЕ/кг, о чем производитель честно сообщает на упаковке.

Корма Purina One, «Прохвост», «ВкусВилл», «Каждый день», Royal Canin, Perfect Fit, 1st Choice, N&D Prime, Felix, Brit и Winner не соответствуют ГОСТу по содержанию селена. Корм Best Dinner, предназначенный для котят, также не соответствует требованиям по содержанию селена для роста.

Корма «ВкусВилл», «Каждый день», Brit, Winner и Probalance не соответствуют нормам по содержанию калия. Hill’s Science Plan не соответствует ГОСТу по содержанию аминокислоты гистидина. Корм «Каждый день» также не соответствует требованиям по уровням аминокислот тирозина, лейцина и изолейцина, пишет progoroduhta.ru.