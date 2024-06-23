Обустройство набережной Сыктывкара растягивается из-за недостатка финансирования
- 10:30 23 июня
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- Анастасия Амелькина
Обустройство набережной в Кировском парке Сыктывкара оценили почти в два миллиона рублей. Об это со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона сообщает БНК.
Работы по благоустройству набережной Сыктывкара планируют начать в 2025 году. Сейчас она в плачевном состоянии. Цикл строительства набережной составит два года — 2025-й и 2026-й.
На данный момент набережная Сыктывкара представляет собой «комплекс инженерных берегоукрепительных сооружений», который, по мнению Министерства строительства и ЖКХ Коми, мешает развитию прибрежной территории города. С 2016 года это сооружение не получило должного внимания и уже требует ремонта: существуют проблемы с лестницами, габионами и сдвигами плит из-за стоков и дождевых вод.
На сегодняшний день готов эскиз, разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы (еще в декабре 2021 года). Коми министерство строительства и ЖКХ оценивает необходимое финансирование для комплексного благоустройства набережной в 1,8 миллиарда рублей (цена постоянно растет, например, в 2023 году она составляла 1,6 миллиарда). Таких средств нет в республиканском бюджете, а также в бюджете Сыктывкара, поэтому власти рассчитывают на федеральное финансирование. Однако Минфин России неоднократно отказывал. Инвесторов, готовых вложиться в проект на условиях концессии или социального партнерства, найти тоже не удалось.