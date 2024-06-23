Обустройство набережной Сыктывкара растягивается из-за недостатка финансирования

Обустройство набережной в Кировском парке Сыктывкара оценили почти в два миллиона рублей. Об это со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона сообщает БНК.

Работы по благоустройству набережной Сыктывкара планируют начать в 2025 году. Сейчас она в плачевном состоянии. Цикл строительства набережной составит два года — 2025-й и 2026-й.